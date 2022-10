Salvini che inventa ministeri: "Per la Lega chiederò quello per la Famiglia e la Natalità"

globalist Modifica articolo

7 Ottobre 2022 - 09.16

Matteo Salvini nelle ultime settimane ha tirato fuori un florilegio di possibili nuovi ruoli istituzionali da ricoprire, una volta formato il governo Meloni. Dalla mirabolante idea del Ministero del Mare alla corsa forsennata per il ritorno al Viminale, fino ad arrivare all’annuncio di ieri, durante l’assemblea provinciale dei militanti leghisti della provincia di Varese.

«Per quanto mi riguarda chiederò per la Lega alcuni ministeri come quello per la Famiglia e la Natalità, perché bisogna tornare a mettere al mondo figli senza tanti problemi».