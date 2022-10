Pina Picierno (Pd): "Abbiamo fallito sul tema della parità, le elette sono poche"

globalist Modifica articolo

7 Ottobre 2022 - 10.27

Preroll

Nel Pd si è sollevata la questione femminile. Durante l’ultima Direzione Nazionale, Letta ha dichiarato che i capigruppo dovranno essere donne ma gli è stato risposto da più parti che queste rischiano di essere parole vuote e che, probabilmente, bisognava pensarci prima. Ne parla Pina Picierno sulle pagine del Corriere della Sera.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Nello statuto del Pd è prevista la parità ad ogni livello. Non è bastato. Siamo l`unico partito che ha una ‘Conferenza delle donnè e non è bastato nemmeno questo. È un fallimento che interroga tutte e tutti. Il femminismo è una rivoluzione che sta modificando la struttura gerarchica del potere, ma noi non ne siamo parte”.

Middle placement Mobile

“Serve un partito capace di essere dentro questo cambiamento, non uno spettatore. E dobbiamo recuperare l’elettorato femminile che nei decenni si è spostato sempre più a destra”. Per Picierno, il sistema delle quote “è stato fondamentale e lo sarà ancora a lungo tempo. Le quote hanno consentito negli anni un equilibrio che giudico ancora per nulla sufficiente, ma che ha segnato l`inizio di un percorso. Quello che conta è poi che le donne che ottengono posizioni di vertice aprano la strada ad altre”.

Dynamic 1

Secondo la vicepresidente del Parlamento europeo, nel nuovo Parlamento “se la presenza femminile è deludente in termini percentuali è solo colpa nostra. Un esito elettorale migliore avrebbe certamente garantito una percentuale più alta di elette. Non è un problema solo di equilibrio tra i generi, ma di come il Pd deciderà di interpretare le spinte di cambiamento più avanzate della società”.