Mattarella replica alle parole della Boone: "L'Italia sa badare a se stessa nel rispetto della Costituzione"

7 Ottobre 2022 - 18.47

Dal presidente della Repubblica parole chiare e nette. E poi visto che al Quirinale c’è lui e non Silvio Berlusconi o qualche altro improbabile candidato di destra possiamo stare sicuri.

L’Italia sa badare a se stessa – “L’Italia sa badare a se stessa nel rispetto della Costituzione e dei valori dell’Unione europea”, ha detto il presidente Sergio Mattarella rispondendo ad una domanda di un giornalista locale in Piemonte che gli chiedeva un commento sulla vigilanza da parte di governi esteri sull’Italia.

Macron, lavoreremo di “buona volontà” con il futuro premier

– La Francia lavorerà di “buona volonta’” con il futuro presidente del Consiglio italiano, ha invece affermato il presidente francese Emmanuel Macron al termine del Consiglio europeo informale a Praga. “Voglio esprimere tutta la mia amicizia e la mia piena fiducia nel presidente Mattarella e nelle conclusioni che trarrà dallo scrutinio delle elezioni in Italia”, ha poi aggiunto Emmanuel Macron.

Parigi, frasi Boone semplificate: non vogliamo dare lezioni

– “La presentazione in questa intervista della relazione che intendiamo avere con l’Italia semplifica eccessivamente il pensiero del ministro. Come ha detto, la Francia rispetta ovviamente la scelta democratica degli italiani. Il ministro, che è vicino all’Italia, vuole portare avanti il lavoro di cooperazione e desidera dialogare con il futuro esecutivo il prima possibile”. E’ quanto riferiscono fonti del gabinetto della ministra francese per gli affari europei, Laurence Boone, in merito alla sua intervista a Repubblica e alla reazione di Giorgia Meloni. “Il ministro non intende dare lezioni a nessuno”, viene aggiunto.