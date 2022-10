Fratoianni attacca Fdi: "A Bruxelles hanno votato contro la tassa sugli extraprofitti"

globalist Modifica articolo

7 Ottobre 2022 - 15.26

Fratoianni attacca il nascente governo Meloni sul tema dell’energia, accusando i suoi esponenti di aver votato contro alcuni provvedimenti importanti all’europarlamento.

«Non sappiamo ancora come sarà il prossimo governo, e non conosciamo quali saranno le sue prime scelte e le priorità. Quello che però’ sappiamo è che in questi giorni i parlamentari europei di FdI hanno votato contro una proposta che aveva come obiettivo la separazione del prezzo dell’elettricità dal costo del gas e il prelievo ben più significativo di quanto fatto fino a oggi sugli extra profitti delle compagnie energetiche».

«E questa è una scelta politica molto precisa di fronte ad una situazione sociale esplosiva fatta di diseguaglianze crescenti, perchè’ il costo delle bollette non colpisce tutti allo stesso modo. Sarebbe ora invece – conclude Fratoianni – di restituire quei 40 miliardi di euro a famiglie ed imprese che rischiano di andare a gambe all’aria»