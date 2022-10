Bonelli (AvS): "I russi stanno creando un'insicurezza globale, ora una grande iniziativa diplomatica"

globalist Modifica articolo

7 Ottobre 2022

Guerra in Ucraina, non cedere a Putin e nello stesso tempo lavorare per una diplomazia della responsabilità.

«I russi stanno creando un’insicurezza globale, anche sull’uso dell’arma atomica e con quello che stanno facendo attorno alla centrale di Zaporizhia. Siamo tutti d’accordo che deve essere presa una grande iniziativa diplomatica che coinvolga India, Cina, Usa ed Europa per arrivare almeno al cessate il fuoco perché stiamo andando incontro a qualcosa che il mondo non si può permettere».

Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ospite a Tg2 Post.