Renzi se la prende anche con Gualtieri: "La sua gestione di Roma è fallimentare"

5 Ottobre 2022 - 22.39

E per fortuna che gli ex renziani di Base Riformista avevano chiesto al sindaco di allargare la maggioranza a Calenda. «A Roma la situazione è addirittura peggiorata da quando è andata via la Raggi, la gestione di Gualtieri è fallimentare». Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a Zapping su Radio Rai 1.

All’obiezione se non sia presto per dare un giudizio così drastico, Calenda ha replicato: «è passato più di un anno (dall’insediamento ndr) e gli obiettivi Gualtieri li aveva dati lui stesso: aveva detto che a Natale la città sarebbe stata pulita, e invece la città è un immondezzaio. Non c’è una cosa che vada bene, una sola che sia migliorata, dalla metro ai treni di superficie».