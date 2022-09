Salvini vuole il lavoro a cottimo nei campi: "Meglio i voucher che chi paga in nero"

globalist Modifica articolo

30 Settembre 2022 - 15.12

Matteo Salvini vuole reintrodurre i voucher per i lavoratori agricoli, una sorta di lavoro a cottimo. La proposta è arrivata durante un intervento al Villaggio Coldiretti al parco Sempione di Milano.

“Sono molto meglio il voucher e il lavoro a tempo, che il lavoro nero e la disoccupazione. Quindi reintrodurre lavoro pulito e trasparente, perché in agricoltura la stagionalità vera è qualcosa che è fondamentale”.

“Adesso c’è da mantenere tutti gli impegni presi, e l’agricoltura, la pesca e l’agroalimentare sono assolutamente fondamentali”. Di fronte agli agricoltori che protestavano per gli altri prezzi delle bollette, Salvini ha ricordato che l’agricoltura “è un settore che cresce, uno dei pochi settori che ha creato è più lavoro che occupazione, anche in questi mesi difficili nonostante le normative che adesso fortunatamente dopo il voto potranno essere spazzate via e per la difficoltà di trovare manodopera e perché si è deciso di eliminare il lavoro a tempo”.