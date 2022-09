Meloni ai franchisti di Vox: "Grazie Santi Abascal, ci aspettiamo anche la Spagna dalla parte giusta"

globalist Modifica articolo

29 Settembre 2022 - 11.41

Dalla post-missina leader di un partito pieno di fascisti che fanno il saluto romano e altre cose peggiori e non vengono cacciati (La Russa, Fidanza e si potrebbe continuare…) ai nostalgici del dittatore spagnolo Francisco Franco, quello che tolse per decenni la libertò agli spagnoli.

“Grazie mille Santi Abascal per la tua amicizia! Sai già quanto lavoro è stato fatto per raggiungere questo risultato. Ora stiamo già lavorando per affrontare i problemi degli italiani, con la concretezza tipica dei conservatori. Ci aspettiamo anche la Spagna dalla parte giusta!».

Così Giorgia Meloni ringrazia Santiago Abascal Conde, presidente di Vox per gli auguri per il successo nelle elezioni politiche del 25 settembre.

La leader di Fratelli d’Italia ha ringraziato anche Gila Gamliel membro della Knesset israeliana: «Grazie Gila Gamliel per le tue parole e la tua amicizia. Pronto a rafforzare le nostre relazioni bilaterali e il nostro lavoro comune nella famiglia conservatrice. In bocca al lupo per le tue prossime elezioni!» scrive.