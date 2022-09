"Propaganda Live", questa sera alle 21.20 su La7 lo Speciale Elezioni: ospiti e anticipazioni

globalist

26 Settembre 2022 - 14.15

“Propaganda Live”, questa sera alle 21.20 su La7 lo speciale dedicato alle elezioni politiche. Diego Bianchi ha realizzato uno dei suoi reportage che si concentra su comizi, campagne elettorali, programmi, la voce del popolo e la stessa notte del voto. Bianchi ospita e interroga prestigiose voci come quelle di Marianna Aprile e Andrea Purgatori sull’esito delle votazioni e sul futuro del nostro paese.

E poi: Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi. Immancabili anche la satira di Makkox, il monologo di Andrea Pennacchi e la Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana. Per lo spazio musicale si esibisce Tahnee Rodriguez, cantante lanciata da The Voice of Italy nel 2019.