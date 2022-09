Troppa calca di fotografi al suo seggio, Meloni ha votato alle 23

globalist

25 Settembre 2022 - 16.13

Cambio di programma per la presidente di FdI Giorgia Meloni: voterà questa sera, all’istituto Vittorio Bachelet in via Beata Vergine del Carmelo a Roma, in chiusura dei seggi alle 23, anziché stamane come inizialmente previsto. La scelta – viene spiegato dal suo staff – è stata dettata dall’esigenza di consentire un voto sereno agli elettori: il seggio infatti era gremito di fotografi e la calca – è stata la valutazione – non avrebbe permesso ai cittadini di esercitare il proprio diritto di voto con la necessaria calma.

