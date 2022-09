In Sicilia si vota anche per la Regione

globalist

25 Settembre 2022 - 10.25

Urne aperte dalle 7 fino alle 23 anche in Sicilia, per le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana, per le quali risultano interessati 391 comuni, di cui 66 con popolazione superiore a 15.000 abitanti e 325 sino a 15.000 abitanti, per un totale di 4.657.192 elettori.

Qualche numero sulle nazionali. Dei 46.127.514 elettori in Italia il 51,74% sono donne e il restante 48.26% uomini. Del corpo elettorale fanno parte 2.682.094 maggiorenni che per la prima volta, dopo la recente modifica dell’art. 58 della Costituzione, potranno votare non solo per la Camera dei deputati, ma anche per eleggere il Senato della Repubblica. Dei giovani elettori le donne sono 1.302.170 e gli uomini 1.379.924.

La Lombardia con 7.505.133 elettori è la regione con il maggior numero di aventi diritto al voto, la Valle d’Aosta con un totale di 98.187 elettori quella con il minor numero di votanti.

Il comune di Rocca de’ Giorgi, in provincia di Pavia, con soli 25 elettori (13 uomini e 12 donne) è l’ente con il minor corpo elettorale, mentre Roma con 2.055.382 (di cui 1.096.575 donne e 958.807 uomini) è la città con quello maggiore.