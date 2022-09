Elezioni, Meloni 'mangia' Salvini, Pd in calo e recupera M5s

globalist

25 Settembre 2022 - 23.18

Exit Opinio-Rai: Senato, centrodestra avanti 41-45%

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai al Senato la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45%, mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%, Italexit per l’Italia 0,5-2,5%, altri 4-6%. Fdi al Senato sarebbe il primo partito con il 22-26%.

Istant Quorum-SkyTg24: Centrodestra al 42% alla Camera

Per il primo instant poll Quorum/Youtrend per SkyTg24, per quanto riguarda le coalizioni, alla Camera il Centrodestra ha il 42%, il Centrosinistra 28,3%, Movimento 5 Stelle 16,4%, Azione e Italia Viva 7,2%.

Trend Swg-La7: Centrodestra 43-47%, Centrosinistra 25-29%

Secondo il primo trend poll di Swg per La7 il centrodestra è avanti con percentuali tra il 43 e il 47%, mentre il centrosinistra si attesta tra il 25 e il 29%. Il M5s prende invece tra il 13,5 e il 17,5%, il Terzo Polo è tra il 6 e l’8%. Italexit è tra il 2 e il 3%, Unione popolare tra 0,5 e 1,5%.

Exit Opinio-Rai: Camera, al centrodestra 227-257 seggi

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Alla Camera la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45% (Fdi è il primo partito al 22-26%) mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5%-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%. Italexit per l’Italia 0,5-2,5. Altri 4-6. La coalizione di centrodestra avrebbe tra 227 e 257 seggi, il centrosinistra tra 78 e 98, M5s tra 36 e 56 mentre la coalizione di centro sinistra tra 36 e 56. Azione-Italia Viva tra 15 e 25, altri tra 2 e 6. Nessun seggio per Italexit per l’Italia. Se i dati fossero confermati, il centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta alla Camera.