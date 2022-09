Cnn: "Meloni si avvia a essere la premier più a destra dai tempi di Mussolini"

globalist

25 Settembre 2022 - 23.51

Lo spoglio è in corso ma la vittoria di Fratelli d’Italia sembra consolidata: Giorgia Meloni «si avvia a essere la premier più a destra in Italia dai tempi di Mussolini». E’ il titolo della breaking news della Cnn, che cita gli exit poll diffusi dopo la chiusura delle urne. Lo spagnolo El Mundo apre con «La destra dura di Meloni vince in Italia e scuote l’Unione Europea».

Il Guardian, che fa una diretta del voto italiano, parla di «una chiara vittoria per la coalizione di centrodestra», mentre l’agenzia di stampa cinese Xinhua sottolinea che Fratelli d’Italia è stato il partito più votato alle elezioni di oggi.