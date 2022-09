Salvini fa l'offeso (a sproposito) con Ursula Von der Leyen: "Una squallida invasione di campo"

globalist

23 Settembre 2022 - 11.15

Salvini il re dei vittimisti (la regina è Giorgia Meloni) mentre la destra pensa di poter fare come Ungheria e Polonia senza affrontarne le conseguenze.

“Le parole di ieri sull’Italia della presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen? Una squallida, un’invasione di campo non richiesta. La signora rappresenta tutti gli europei, tutti gli italiani, non solo quelli che votano a sinistra, il suo stipendio è pagato da noi. A me sembra una disgustosa e arrogante minaccia. Il gruppo parlamentare della Lega a Bruxelles presenterà una mozione di censura nei confronti di quella che è una palese violazione. Domenica votano italiani, non i burocrati di Bruxelles. Se io fossi il presidente della Commissione Ue mi preoccuperei di bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas».

Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a `MattinoCinque´ su Canale5.