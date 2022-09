globalist

23 Settembre 2022 - 18.47

Preroll

Il centrosinistra ha chiuso la campagna elettorale a Roma, in Piazza del Popolo. Tanti gli esponenti di spicco presenti sul palco. Il primo a parlare, il sindaco della città Roberto Gualtieri.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Domenica l’Italia è a un bivio, in ogni collegio si svolge un ballottaggio fra noi e Meloni, fra due prospettive opposte per il Paese. Chiediamo la forza per vincere il maggior numero possibile dei ballottaggi, per non precipitare il Paese nel passato, ma per costruire l’Italia del futuro».