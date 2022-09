Salvini e Meloni allo scontro, il leader della Lega: "Basta temporeggiare sullo scostamento di bilancio"

globalist

21 Settembre 2022 - 10.45

Il leader della Lega Matteo Salvini va allo scontro con Giorgia Meloni sul tema dello scostamento di bilancio, per affrontare la crisi delle bollette. “Pare che ci si possa riconvocare in Parlamento anche dopo le elezioni. Mi rifiuto di pensare che un economista attento come Draghi non si renda conto del bisogno che c’è di un nuovo intervento”. Salvini poi chiamato in causa avversari e alleati. “Chi chiede tempo e dice che si possa aspettare sbaglia: vale per FdI e per il Pd. Sono a rischio chiusura migliaia di imprese e botteghe, è a rischio il sistema produttivo”.

