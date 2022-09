Conte sulla Russia: "L'Occidente vuole o no la pace?" Poi attacca Meloni...

globalist

21 Settembre 2022 - 11.18

«L’Occidente, il fronte occidentale la vuole la pace o no? Perché la pace va costruita faticosamente, dobbiamo essere tutti coinvolti. Non scende con lo spirito della provvidenza. O invece c’è chi è convinto nel fronte atlantico di poter vincere militarmente? «Io lavorerei subito per il cessate il fuoco e poi si devono creare le premesse per arrivare ad un negoziato di pace».

«La Meloni che si propone per governare il Paese, vuole più investimenti militari è per una corsa al riarmo dichiarata, spudorata, sarebbe bene che nei suoi interventi pubblici chiarisse questi punti, in modo che i cittadini, quando vanno a votare Fdi sanno a cosa vanno incontro».

La leader di Fdi, ha continuato Conte, «ci dovrebbe spiegare come concilia le cose, dato che non vuole fare lo scostamento di bilancio, ma vuole fare la corsa al riarmo ci dovrebbe dire come intende fare. E’ noto anche che lo spin doctor della Meloni, Guido Crosetto, è un grande esperto nel settore degli armamenti e della difesa. Queste cose in campagna vanno chiarite».