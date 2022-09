Assessore di Fdi fa il saluto romano a un funerale: è Romano La Russa, fratello di Ignazio

globalist

21 Settembre 2022 - 18.02

Romano La Russa, fratello di Ignazio, è stato immortalato di spalle in un video, circolato sui social network, mentre alza il braccio destro e fa il saluto romano durante il rito del “presente”. Il tutto a pochi giorni dall’insediamento come assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia,

L’esponente di Fdi si trovava a una cerimonia funebre in memoria di Alberto Stabilini, esponente dell’estrema destra milanese ed ex membro del Fronte della gioventù. All’inizio del filmato la voce di una persona non inquadrata invita i “camerati” a mettersi “a posto” e chiama per tre volte il “presente”.

“L’estremo saluto – ha precisato in una nota Fdi – era stato richiesto in vita dal defunto” e “Romano era cognato e amico di una vita di Alberto. Quel che preme sottolineare, e che non emerge dal video, è che Romano ha invitato tutti a non fare il saluto romano. Emerge invece con chiarezza che il movimento del braccio di Romano non ha nulla a che fare col saluto fascista ma al contrario testimonia il suo invito ai presenti ad astenersi dal saluto. Basta verificare il movimento del suo braccio, peraltro assente durante le chiamate consecutive che comunque la Cassazione ha sancito non essere reato se effettuato in un funerale”.

“È un fatto molto grave – ha invece sottolineato il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Fabio Pizzul -, non degno di un’istituzione democratica come la Regione Lombardia, pertanto chiediamo all`assessore La Russa di dissociarsi pubblicamente. In caso questo non avvenisse, ci attendiamo che sia il presidente Fontana a censurare il gesto del suo assessore, senza costringerci a depositare in Consiglio una mozione di censura contro La Russa”. Sulla stessa linea il capogruppo regionale del M5s, Nicola Di Marco, secondo il quale “Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia hanno il dovere di intervenire immediatamente, dal momento che La Russa oggi rappresenta la Giunta regionale e di conseguenza la Lombardia”.

La posizione del presidente della Regione Lombardia Fontana

«Sono comportamenti che non fanno parte del nostro modo di vedere, per cui sostanzialmente ai funerali preghiamo, cerchiamo di esprimere solidarietà ai parenti rimasti. Valuteremo. Non ho ancora parlato con l’assessore e credo di non poter aggiungere altro».

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante un punto stampa a Palazzo Lombardia, a Milano, a chi gli chiedeva se si dissocia dal saluto romano dell’assessore alla Sicurezza, Romano La Russa, al funerale di un ex militante del Fronte della Gioventù, Alberto Stabilini. A proposito di una possibile rimozione dall’incarico dell’assessora sollevata dalle opposizioni, «non c’è nessuna richiesta che mi sia stata presentata. All’opposizione dico che, dopo aver parlato con lui, ne discuteremo e valuteremo tutto», ha aggiunto.