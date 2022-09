Boldrini (Pd): "Meloni auspica la vittoria di Vox, erede del dittatore Franco, ha gettato la maschera"

globalist

20 Settembre 2022

Sono reazionari, amici degli omofobi e amici dei fan delle dittature. Con in mezzo Berlusconi a reggere il moccolo da finto europeista che ha sulla coscienza l’aver sdoganato i fascisti, come lui stesso disse in una botta di sincerità.

«Meloni, auspicando la vittoria di #Vox, l’ultradestra spagnola erede del dittatore Franco, getta la maschera di moderata. In Italia, ad aspirare a governare il Paese, c’è una ultradestra nostalgica delle dittature. Il 25 settembre scegli l’Italia democratica e progressista».

Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata del Pd e candidata del Partito Democratico alla Camera nel collegio plurinominale Toscana2.