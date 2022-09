Salvini il fan di Putin: "Sinistra disperata, mi aspetto le scuse per la Russia"

globalist

18 Settembre 2022

Disperato? Chi è disperato? Il fan di Putin che organizzata missioni di pace talmente ‘super partes’ da essere coordinate con l’ambasciata russa? O che vede il suo consenso e la sua credibilità sbriciolarsi? O chi?

“La sinistra è così disperata che purtroppo mi aspetto di tutto: troppe volte ha dimostrato di non accettare la sconfitta e di ricorrere a tutti i metodi per abbattere quelli che non considera avversari, ma addirittura nemici. Attendo ancora le scuse della sinistra e dei suoi giornali per il fango e le insinuazioni gravissime degli ultimi giorni, ma temo non arriveranno”.

Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini nel giorno del raduno a Pontida: “È la migliore risposta per chi, da tempo, spera in una Lega debole o divisa. La Lega ha grandi possibilità di vincere le elezioni con il centrodestra. Pontida sarà un momento di grande entusiasmo”.

Sulla questione energia, secondo il leader del Carroccio “servono soldi veri alle imprese e alle famiglie adesso. Non bastano crediti d’imposta: ci vuole lo scostamento di bilancio. Servono almeno 30 miliardi oggi, per non spenderne almeno tre volte tanto domani tra cassa integrazione, disoccupazione e impoverimento del Paese”. E sullo scostamento di bilancio “con Giorgia troveremo sicuramente un accordo. Non mi interessano le formule, ma le soluzioni. Con il solo strumento del credito d’imposta si condanna alla desertificazione il tessuto industriale del Paese.

Senza una iniezione importante di liquidità l’economia reale si fermerà: allora sì che dovremo temere speculatori e avventurieri”.