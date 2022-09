Meloni, vittimismo al cubo: chiama Lamorgese perché alcuni contestatori ironizzano

globalist

18 Settembre 2022 - 20.48

Il vittimismo è il piatto forte della destra. E ora perfino l’esposizione di manifesti in favore della legge Zan per l’ex missina è diventata una sorta Questa voi la chiamate gestione dell’ordine pubblico? Mi aspetto delle risposte perché manca una settimana al voto, il clima sta salendo e io non consentirò che si rovini la campagna elettorale di Fdi perché qualcuno non sa fare il suo lavoro”. Lo afferma il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook attraverso il quale denuncia le contestazioni nei suoi comizi.

“Sono di ritorno da una manifestazione a Caserta ma devo denunciare qualcosa che non funziona. E’ circa la sesta manifestazione di Fdi – rileva – nella quale ci ritroviamo all’interno della piazza dei contestatori. Ora, di media sono quattro gatti, niente di preoccupante, il punto però è che devo capire come funziona la gestione dell’ordine pubblico perché se consente di insultare Fdi e Giorgia Meloni in mezzo ai nostri sostenitori non viene in mente a nessuno che possa esserci il rischio che qualcuno possa a un certo punto innervosirsi e che questo possa produrre degli incidenti?”.

“Stamattina ho chiamato il ministro Lamorgese – continua Meloni – e ho detto ‘scusi, non le viene il dubbio che facendo arrivare dei contestatori che insultano possano esserci dei problemi?'”.