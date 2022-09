Pupazzi prezzolati al servizio di Mosca, Salvini ha la coda di Paglia: "Draghi pensi a trovare i soldi per le bollette"

globalist

17 Settembre 2022 - 19.48

Salvini ha la coda di paglia? A quanto pare sì. Ed evidentemente quando sui parla di Russia non è sereno perché, al di là della propaganda, lui sa bene che ha girato per anni in lungo e largo con le magliette di Putin, sa bene di aver sottoscritto un

Il tetto al prezzo del gas che Draghi chiede da settimane non ci sarà perché qualcuno in Europa non lo vuole». Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a margine di un evento a Milano sulla Flat Tax.

«Oltre che a parlare di pupazzi (prezzolati e al servizio di Mosca, ndr), spero che Draghi trovi il tempo per trovare altri soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette perché non so se ha capito l’emergenza nazionale a cui stiamo andando incontro», ha aggiunto.