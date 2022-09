Cuperlo (Pd): "La partita non è semplice ma la sfida è aperta e..."

globalist

17 Settembre 2022 - 16.18

Il vento sta cambiando e il nero si sta diradando. Non è solo una sensazione. «La partita non è semplice ma io vedo passione e voglia di recuperare. È una sfida ancora aperta, la destra non ha vinto e noi dobbiamo crederci fino alla fine».

Lo ha detto l’esponente del Pd Gianni Cuperlo, incontrando i candidati alla Camera Gloria Favret e Fausto Tomasello prima della presentazione del suo libro «Rinascimento europeo» a Pordenone.

Sottolineando che «far vincere il Pd significa fare una scelta per tutelare chi investe i propri risparmi, chi fa la spesa, chi fa benzina e compra casa», Favret e Tomasello hanno confermato: «La nostra posizione europeista e atlantista, le sanzioni alla Russia, sostegno all’Ucraina e contrasto al caro-bollette è opposta alle ambiguità della destra nei confronti di autocrati e oligarchi che usano le armi e ci ricattano col gas. Per noi – hanno aggiunto – è inaccettabile anche il sostegno a Orban contro la maggioranza del Parlamento europeo».