Picierno (Pd): "Con Salvini e Meloni Italia isolata in Europa"

16 Settembre 2022 - 10.36

La destra sovranista e reazionaria è nemica dell’Europa. E ce ne accorgeremo. «Le destre possono essere battute», «indecisi e astenuti al momento sono il partito più grande», «solo il Pd ha la capacità, la credibilità e l’autorevolezza per governare in Italia e in Europa». Così Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo e esponente del Pd, sulle elezioni.

Parlando del M5s che starebbe rosicchiando voti al Sud con un’agenda di sinistra spiega: «Non esistono agende progressiste al di fuori del centrosinistra – precisa – Con la scelta di far cadere Draghi, Conte si è collocato fuori dal campo progressista che ha nella responsabilità verso il Paese uno dei suoi cardini essenziali. Inoltre la collocazione internazionale che Conte ha impresso al Movimento non ha nulla di sinistra».

Alla domanda sulla questione femminile legata al fatto che con un vittoria del centrodestra Giorgia Meloni potrebbe essere la prima premier donna, Picierno spiega: «Un passo avanti da un punto vista formale, ma non sostanziale. Essere donne non significa essere femministe. E l’abbattimento delle barriere sociali e culturali del patriarcato è quanto di più lontano da Giorgia Meloni».

Parlando del voto contrario di Lega e FdI al rapporto Ue sull’Ungheria sostiene: «Meloni e Salvini sono chiaramente posizionati al fianco di Orban. Questo voto è un’ulteriore dimostrazione. Drammatica perché, se andassero al governo, renderebbero l’Italia isolata, arroccata in un blocco marginale e caratterizzato da una vocazione illiberale, autoritaria e ostile allo stato di diritto».