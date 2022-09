Fico: "Aiutare l'Ucraina ma cercare di mettere in primo piano la pace"

globalist

15 Settembre 2022 - 17.15

In romanesco c’è una espressione un po’ rude (che non ripetiamo) ache viene usata per sottolineare quando qualcuno dice un’ovvietà. A Roma hanno già capito. E stavolta è stato l’ex presidente della Camera Roberto Fico a fare il protagonista.

«Noi dobbiamo aiutare fino in fondo l’Ucraina perché l’Ucraina ha il diritto a difendersi e l’Europa deve esserle vicina. E condivido in pieno le sanzioni alla Russia, dobbiamo continuare con le sanzioni. Bisogna comunque iniziare a parlare di più di pace, di dialogo e diplomazia: questo non significa non essere vicini all’Ucraina ma cercare, come dice il Papa, di mettere in primo piano la pace».

Così il Presidente della Camera, Roberto Fico, ad Agorà su Rai3. «La resistenza Ucraina va sostenuta e noi la sosteniamo anche con l’invio di armi: ma in questo momento ha tante armi, bisogna mettere al centro la pace», ha aggiunto Fico. Giusto. Peccato che la guerra non sia finita, che le armi non durino sempre e che le munizioni finiscano. Ergo vanno fatte grosse pressioni su Putin, l’unico dal quale dipende la pace: se mette lui la guerras finisce. Se smette l’Ucraina Putin si prende Kiev.