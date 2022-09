Calenda punta al mischione: "Superiamo le divisioni e andiamo avanti con Draghi"

globalist

15 Settembre 2022 - 21.11

L’unico desiderio di Calenda è che dalle elezioni salti fuori una marmellata che costringa in partiti ad un governo di unità nazionale che pochi vogliono.

La nostra proposta è molto semplice. «Abbiamo Draghi, l’italiano più illustre del mondo, ci deve proteggere. Ai partiti dico, cerchiamo di stare insieme, superare le divisioni, continuando ad andare avanti con Draghi».

Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite a Dritto e rovescio su Retequattro.

«Possiamo fare un passo indietro, riconoscere questo e stare tutti insieme per il bene dell’Italia in un momento che e’ un disastro? O dobbiamo continuare a scannarci?», ha sottolineato Calenda, che ha aggiunto: «Abbiamo un momento di grave difficolta’. Dobbiamo trovare quello spirito repubblicano che ci porta a essere vicini. Non possiamo stare continuamente in una guerra civile».