Aborto, Garavini (Iv): "Queste sono le politiche di Orban al quale si ispirano le nostre destre. A partire da Meloni"

globalist

15 Settembre 2022 - 14.24

Preroll

Arriva anche la denuncia preoccupata di Italia Viva.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«In Ungheria le donne che intendono interrompere la gravidanza saranno obbligate ad ascoltare prima il battito del feto. Queste sono le politiche decise dall’Orban al quale si ispirano le nostre destre. A partire dalla stessa Meloni. Che infatti, anche nelle interviste televisive di queste ore, continua ad essere ambigua sul diritto all’aborto. Non è questa l’Italia moderna che le nostre cittadine e i nostri cittadini meritano per il proprio futuro. Per Italia Viva tutelare i diritti delle donne, e delle madri, è fare azioni concrete. Come abbiamo fatto con l’assegno unico. Con il Family Act. Con il sostegno all’imprenditoria femminile. È dare diritti. Non togliere diritti. Ecco perché il vero voto utile e femminista è quello per Azione-Italia Viva».

Middle placement Mobile

Lo ha dichiarato la parlamentare di Iv Laura Garavini incontrando a Colonia la comunità italiana, su iniziativa del comitato locale di Italia Viva.