Bonelli rassicura gli elettori: "Con Letta abbiamo fatto pace". Ecco cosa era successo

globalist

14 Settembre 2022 - 14.34

Preroll

«Con Letta ci siamo sentiti e chiariti, siamo alleati». Lo ha sottolineato il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, durante una tappa della sua campagna elettorale a Casalecchio di Reno, nel bolognese. Bonelli è tornato sulle dichiarazioni di ieri del segretario del Partito democratico che aveva parlato di alleanza elettorale con Verdi-Si e non di alleanza di governo, parole che erano dispiaciute a Bonelli. «Se vinceremo saranno gli elettori e le elettrici a dirci che dobbiamo governare insieme – ha precisato – Come è accaduto in Germania dove Verdi, Liberali e Socialdemocratici hanno fatto campagne divise, anche su punti molto differenti, e hanno poi negoziato un programma».

OutStream Desktop

Top right Mobile

E a chi lo incalza sul centro-destra dato per vincente, Bonelli risponde: «Per noi non è assolutamente vincente, c’è tutta una partita ancora da giocare, molti italiani sono tornati dalle vacanze da poco tempo e adesso comincia la vera partita – prosegue – Di fronte a una proposta come la nostra, che parla di crisi climatica, giustizia sociale, vuole investire nelle politiche per il sì, portare quella politica energetica che abbassi il costo dell’energia, rispetto a chi vuole mantenere il costo dell’energia elevato, penso che i cittadini e le cittadine capiranno bene da che parte stare».