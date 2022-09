Salvini dà una spallata a Meloni: "Stupito dal suo tentennamento sui 30 miliardi per il caro bollette"

globalist

13 Settembre 2022 - 23.37

Si vede che Capitan Nutella, al secolo Matteo Salvini, pensa di poter dare una spallata finale e recuperare qualcuno dei consensi persi a Giorgia Meloni.

Se l’amica Giorgia non dice che bisogna aiutare” aziende e commercianti, ma anche le famiglie, di fronte ai rincari energetici «sbaglia.. Così come sbaglia Letta. Mi stupisce il tentennamento della mia amica Giorgia e di Letta” sullo scostamento di bilancio e sulla necessità di dare priorità all’emergenza bollette.

Lo ha detto Matteo Salvini a `Carta Bianca´ su Rai3.

«Spero -ha auspicato il leader della Lega- che nei prossimi giorni cambino idea perché mettere a rischio ora posti di lavoro non mi sembra il caso», c’è il rischio che l’Italia diventi «una colonia». L’emergenza adesso, ha insistito Salvini, «sono le bollette per aiutare famiglie e imprese. Mi stupisce -insiste- che Meloni e Letta dicano di riparlarne più avanti, è un errore». «Noi abbiamo chiesto uno scostamento di 30 miliardi, Giorgia sbaglia a tentennare su questo scostamento di bilancio per frenare il caro delle bollette».