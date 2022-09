Provenzano (Pd): "Rilancio del sud per combattere le disuguaglianze"

globalist

11 Settembre 2022 - 15.34

Le elezioni si avvicinano e il vento di destra potrebbe finire: “Oggi è una giornata importante per il Pd e per il Sud. Enrico Letta ha messo in campo la proposta giusta. Perché il rilancio del Sud e la riduzione dei divari territoriali passano per una profonda rigenerazione dell’amministrazione pubblica”.

Lo afferma Peppe Provenzano, vicesegretario del Pd. “Solo così si potranno dare risposte ai cittadini che chiedono servizi di cittadinanza uguali in tutto il Paese e si potranno attivare tutte le leve di sviluppo offerte dalla stagione di investimenti per cui ci siamo battuti in Europa e al governo. Tutto questo significa più diritti, lavoro buono, cura del territorio e dell’ambiente”.

“Si riprende e si rilancia – prosegue Provenzano – il percorso iniziato col Piano Sud 2030 per liberare le energie delle nuove generazioni meridionali. Ai cittadini stiamo chiedendo di scegliere. E avevamo il dovere di scegliere anche noi. E abbiamo scelto di combattere concretamente e con determinazione le diseguaglianze che, nel nostro Paese, sono prima di tutto territoriali”, conclude il vicesegretario del Pd.