Provenzano (Pd). "Continua la crociata di Giorgia Meloni contro i poveri"

18 Agosto 2022 - 17.49

La destra dice sempre che sta dalla parte del popolo contro le élites mentre è vero il contrario, ossia sta dalla parte delle élites e contro il popolo.

“Continua la crociata di Giorgia Meloni contro i poveri e il RdC che va migliorato, non abolito, in mezzo alla crisi sociale. Dice che con lei al governo aumentano gli occupati: quando ci andò con Berlusconi, tra il 2008 e il 2010, ricordiamo almeno un milione di disoccupati in più”.

Così su Twitter Peppe Provenzano, vicesegretario del Pd, risponde a Giorgia Meloni che ha definito il reddito di cittadinanza un fallimento totale.