Letta: "Meloni novità perché donna? Porta avanti politiche maschiliste"

11 Settembre 2022 - 22.03

Donna, donna, donna. Ma per fare che? Per portare avanti politiche inclusive che che tutelino davvero le donne o per cavalcare intolleranza, islamofobia, xenofobia e negare in tutto o quasi i diritti civili propalando odio nei confronti della comunità Lgbtq?

«Io contesto questa affermazione di Giorgia Meloni per un motivo molto semplice. Il tema di fondo è quello di una donna premier che porta avanti politiche maschiliste. Allora è molto meglio un uomo premier che porta avanti politiche femministe. Giorgia Meloni e il suo partito hanno portato sempre avanti politiche maschiliste. Hanno votato contro la legge sulla parità uomo-donna, per esempio».

Lo ha detto da Bari il segretario del Pd Enrico Letta, commentando le dichiarazioni di Giorgia Meloni sulla novità che rappresenterebbe avere una donna premier.

«La questione chiave – secondo Letta – è che il ruolo della donna va valorizzato, non è una questione del genere del primo ministro, ma la questione sono le politiche, perché un primo ministro donna che fa politiche maschiliste sarebbe la cosa peggiore per le donne italiane».