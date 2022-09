Salvini rilancia il razzismo umanitario: "Migliaia di clandestini e spacciatori ci portano la guerra in casa"

globalist

10 Settembre 2022 - 19.35

Razzismo umanitario: ossia scappi dalla guerra e dalle torture se sei ucraino, ossia bianco e cristiano (per quanto a maggioranza ortodossa) ma se sei afghano, siriano, yemenita, iracheno, curdo (e si potrebbe continuare a lungo) non scappi da nulla, visto che non sei bianco e quasi sempre nemmeno cristiano.

Salvini ha ribadito la sua linea xenofoba e razzista.

“La cosa di cui vado più orgoglioso di cui spesso la sinistra non parla è l’aver dimezzato il numero di morti e dispersi nel Mar Mediterraneo perché più gente parte più gente muore». Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini durante la presentazione di un libro al Mondadori Store di Galleria Vittorio Emanuele a Milano, in merito al decreto sicurezza.

«Io voglio un Paese – continua Salvini – dove bimbi, donne e ragazzi che scappano dalla guerra non arrivano su un gommone sgonfio ma, dopo aver fatto i documenti dall’altra parte del Mediterraneo, arrivano ad esempio qui a Milano in aereo». Il leader della Lega ha ribadito: «Il mio problema sono le decine di migliaia di balordi, clandestini e spacciatori che la guerra c’è la portano in viale Padova, Quarto Oggiaro, Corvetto e Stazione Centrale».

Salvini ha concluso ribadendo che bisogna «riapplicare il decreto sicurezza: chi ha il permesso entra, chi non ce l’ha non entra neanche nelle acque territoriali».