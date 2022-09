Salvini (dato in crollo): "I sondaggi? Ci beccano come l'oroscopo"

globalist

10 Settembre 2022 - 11.48

Preroll

Lui è dato in crollo e Meloni in crescita ma Salvini non ci sta. “I sondaggi? Ci beccano come l’oroscopo. A me interessa l’Italia, un punto in più uno in meno posso regalare un sorriso o un dispiacere, ma lo stipendio ce la pagano gli italiani e vorrei guadagnarmelo. Penso di averlo dimostrato da ministro facendo quello che ho promesso di fare bloccando l’immigrazione clandestina, sequestrando le ville ai mafiosi, abbattendo i palazzi dei Casamonica…”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini intervistato da Gli Inascoltabili in onda sull’emittente radiofonica New Sound Level.

Middle placement Mobile

“Nel programma della Lega non c’è la luna: c’è lo stop alla legge Fornero, la più ingiusta degli ultimi decenni quindi con il diritto alla pensione per chi lavora da 41 anni e al lavoro per tanti giovani, la riforma della giustizia, la flat tax ma tutto viene superato dall’emergenza bollette luce e gas”, aggiunge.