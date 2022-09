La destra ha già vinto? Sala si ribella: "Non si sa come va a finire, tutti uniti diamoci da fare"

globalist

10 Settembre 2022

Tutto finito? Non è vero.«Dobbiamo stare uniti, solidali e darci da fare. Non è facile ma non cadiamo in questa depressione che sembra che tutto sia già scritto, le campagne elettorali fino sull’ultimo giorno non si sa come vanno a finire».

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del risultato delle elezioni del 25 settembre e dei sondaggi che danno in testa il centrodestra nel corso di un evento promosso dal Pd dedicato al Pnrr.

Parlando della possibilità che vinca il centrodestra, Sala ha poi aggiunto che «non sono a stigmatizzare il rischio di fascismo e il ritorno al ventennio, mi preoccupa molto che il programma di centrodestra è profondamente conservatore. L’idea che si possa tornare indietro felicemente a un’Italia degli anni ’70. Noi non dobbiamo perdere la fiducia nella capacità di essere innovativi».