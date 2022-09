Gli omofobi di Fratelli d'Italia: "No a un episodio di Peppa Pig con un personaggio con due mamme"

globalist

9 Settembre 2022 - 18.19

Omofobi, reazionari e profondamente retrogradi. Quale altra definizione politica?

In tempo di campagna elettorale la sensibilità dei partiti è altissima e nulla sfugge all’occhio vigile dei candidati.

E così ieri è scoppiata una polemica sul caso `Peppa Pig con due mamme´ innescata da Federico Mollicone, responsabile cultura di FdI e candidato nel collegio plurinominale Lazio 1-01 della Camera:

“È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme”, ha protestato ieri. Una polemica che è quantomeno prematura. Una sorta di altolà preventivo alla Rai che attualmente non trasmette – né può farlo – gli episodi in questione del cartone animato in cui fa la sua comparsa di un personaggio con due mamme.

La tv pubblica, infatti, non ha attualmente i diritti di trasmissione in chiaro i cui diritti non sono ancora scaduti e sono visibili solo sulla piattaforma Disney. L’eventuale trasmissione degli episodi Lgbt+ non avverrà prima di ottobre-novembre. Prima, però, ci saranno le elezioni del 25 settembre.