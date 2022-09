Di Maio contro la destra: "Abolire il reddito di cittadinanza è un'idea folle e pericolosa"

globalist

8 Settembre 2022 - 16.19

Luigi Di Maio sostiene che abolire il Reddito di cittadinanza, come vorrebbe la destra, è un’idea folle.

«Come Impegno civico difendiamo il Reddito, lo voglio migliorare per le parti che non funzionano», ha sottolineato.

«Giorgia Meloni ha detto che vuole abolire il reddito, noi come Impegno civico no. Incontro tante persone che mi dicono `grazie´ e che hanno intenzione di votare per noi. Sono due idee di Paese diverse: si può dire che va migliorato ma abolirlo per disabili, inabili al lavoro, pensionati è un pericolo in un momento storico in cui le bollette e gli alimentari aumentano. Credo sia folle abolirlo», ha concluso.

