Bini (Pd) lancia una frecciata a Meloni: "Scegliamo la fiamma della democrazia non delle dittature"

globalist

8 Settembre 2022 - 14.57

Preroll

«L’8 settembre 1944 Pistoia veniva liberata dall’assedio delle truppe nazifasciste. La memoria, legata a quegli anni terribili, non deve disperdersi. Perché il sangue versato per la nostra libertà non sia mai vano e tutti lo ricordino e ne abbiano cura e rispetto». Così Caterina Bini, Sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento e senatrice Pd nel corso del suo intervento, a Pistoia, alle celebrazioni ufficiali per il 78° anniversario della Liberazione della città.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Perché Silvano Fedi, Alvaro Boccardi, Aldo Calugi, Lando Vinicio Giusfredi e Valoris Poli e molti altri che come loro non poterono partecipare alla liberazione di Pistoia perché persero la vita prima, siano ogni giorno da esempio nelle nostre vite per stare sempre dalla parte della libertà, della giustizia, della democrazia – aggiunge Bini – Per scegliere sempre di dire no ai soprusi e alle dittature, per scegliere sempre la fiamma della libertà e della democrazia e non quella della dittatura e dei tempi più bui del nostro passato. Liberiamo Pistoia ogni giorno. Liberiamo l’Italia ogni giorno”.