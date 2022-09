Meloni e Salvini rifiutano di partecipare a "Piazzapulita", Formigli: "Le nostre porte sono aperte"

globalist

7 Settembre 2022

Corrado Formigli, tramite l’Ansa, ha lanciato un appello a Giorgia Meloni e Matteo Salvini che, a suo dire, avrebbero rifiutato di partecipare alla trasmissione Piazzapulita.

«Giorgia Meloni ci ha fatto sapere in tutti i modi che non verrà a Piazzapulita. Né lei, né altri esponenti del suo partito. Colgo l’occasione per farle sapere che non solo l’invito è valido, per lei e per Matteo Salvini, ma propongo un’intervista pacata, corretta e professionale. Solo io e lei, io e Salvini, con domanda e risposta. Come nelle democrazie avanzate, rivendico il diritto di porre domande su tutto ai politici, dando loro il tempo di rispondere».

«Quando abbiamo chiuso a giugno – dice – mai ci saremmo aspettati di andare al voto a settembre. Ora ripartiamo dal ragionamento e dalla critica politica e dal racconto della realtà molto aderente alle persone comuni. E ci chiederemo che Paese saremo se, come dicono oggi molti segnali, a vincere sarà la destra e se sarà la Meloni a salire a Palazzo Chigi».

Ospiti della prima puntata saranno il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta; il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda; la scrittrice ungherese Edith Bruck; l’ex amministratore delegato di Snam, Marco Alverà; Nunzia De Girolamo e i giornalisti Francesco Borgonovo, Mario Calabresi, Stefano Cappellini, David Parenzo e Antonio Padellaro. Si parlerà di Piombino e del rigassificatore e tornerà Stefano Massini, fresco del trionfo ai Tony Awards, con uno dei suoi racconti.

Prodotto da Banijay Italia, nel corso delle puntate il programma vedrà ancora una squadra di ospiti per analizzare i fatti di quest’anno con anche Tito Boeri, Selvaggia Lucarelli e Alessandra Sardoni.