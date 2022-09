La Polonia critica Letta: "Definirci un Paese di serie B è un favore a Putin"

globalist

6 Settembre 2022 - 14.24

L’ambasciatrice polacca in Italia, Anna Maria Anders, commenta così all’Adnkonos le dichiarazioni del leader del Partito Democratico Enrico Letta che, nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio, ha definito Europa di serie B la Polonia e l’Ungheria: «Dividere l’Europa in Paesi di serie A e di serie B significa dividerla in Stati membri di prima e seconda categoria. Se un simile messaggio dovesse raggiungere i cittadini di questi Paesi e rafforzare la loro convinzione di essere cittadini di prima o seconda classe, temo che tale opinione, molto antieuropea, avrebbe un forte effetto divisivo che farebbe sicuramente piacere a Mosca».

«Trovo ingiusta la qualifica di paese di serie B nei confronti della Polonia che è in prima linea sul fronte dell’assistenza all’Ucraina. Il nostro Paese – ribadisce – ha dato un enorme contributo alla stabilizzazione della pressione migratoria da est. Nel corso di ultimi anni ha accolto il maggior numero di migranti economici, tra cui quelli provenienti dalla Crimea e dalle zone orientali dell’Ucraina occupate dalla Russia. Lo stesso vale per i rifugiati. Quest’anno in Polonia sono arrivati quasi 6 milioni di ucraini, di cui quasi 2 milioni sono rimasti. Cinque giorni fa è iniziato un nuovo anno scolastico in Polonia e diverse centinaia di migliaia bambini ucraini hanno trovato posto nelle nostre scuole, soprattutto elementari. Non meritiamo ammonimenti sfavorevoli e generalizzanti».