Anche Romano chiede agli elettori del Pd di non arrendersi: "La partita con la Destra è ancora aperta"

globalist

6 Settembre 2022 - 14.54

Preroll

Lo dichiara il deputato del Pd, Andrea Romano: «Non permetteremo alla destra di Meloni, Salvini e Berlusconi di riportare il Paese indietro di 70 anni, cancellando diritti fondamentali, e mettere a rischio stipendi e pensioni come hanno fatto nel 2011. Per questo il Partito Democratico è in campo per sconfiggere la destra e la partita è aperta e ancora tutta da giocare. Come ha sottolineato il segretario Letta non dobbiamo dare ai cittadini percezioni sbagliate sull’esito delle prossime elezioni politiche.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Non sta scritto da nessuna parte che la destra vincerà le elezioni, né che – se del caso – ci sarà un possibile rimescolamento delle carte né che l’Europa ci salverà. La battaglia è qui e ora, aperta, in corso e ci sono oltre 60 collegi uninominali da prendere. Continuiamo la campagna elettorale per rendere il nostro Paese più forte, più giovane e più sostenibile».