Speranza attacca Meloni e Salvini: "Una strizza l'occhio ai no-vax e l'altro ha per il sud progetti eversivi"

3 Settembre 2022 - 13.56

Speranza per una volta tira fuori gli artigli. Si rivolge direttamente alla leader di Fdi, il ministro della Salute, Roberto Speranza e alla Meloni dice: «Giorgia dopo il 26 settembre la campagna di vaccinazione va avanti o no? Perché non dici una parola chiara?».

«Ma in mano a chi la mettiamo questa Italia? – ha detto nel corso del suo intervento ad una manifestazione elettorale del Pd a Napoli, dove è candidato- Sono tre giorni che sto chiedendo a Salvini e Meloni una parola chiara su una questione decisiva. Da ministro non ho mai risposto alle polemiche. Ma ora chiedo a loro una parola chiara. Il Covid è ancora una sfida aperta e gli italiani hanno diritto di sapere cosa pensa la destra».

«La sensazione, devo dedurlo, è che l’occhiolino ai no vax», ha aggiunto.

Le critiche a Salvini

«Quello dell’autonomia differenziata è un progetto della Lega iniquo, ingiusto, al quale stanno aderendo anche Meloni e Berlusconi. Credo che sia un progetto anticostituzionale ed ha una carica eversiva, l’articolo 3 della Costituzione è chiaro».

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del suo intervento ad una manifestazione elettorale del Pd a Napoli, dove è candidato. «È un progetto miope, sciocco- ha sottolineato- È una idea stupida quella di un Nord che corre più del Sud».