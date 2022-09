Beppe Sala sceglie il Pd: "Al Terzo Polo chiederò se la loro scelta di campo sarà il centro-sinistra"

globalist

3 Settembre 2022 - 16.24

Sala non si è schierato in persona ma ha promesso di dare una mano. E voterà per il Pd. «Andrò all’iniziativa di Renzi, mi sembra giusto e porterò la mia visione. Rimane il fatto che bisogna capire a chi si rivolgono le potenziali alleanze del Terzo Polo».

Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine della commemorazione dei 40 anni dell’assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

A chi gli ha chiesto un commento sulla frase di Carlo Calenda in merito al fatto che «il Terzo Polo è una casa aperta a tutti», Sala ha spiegato che «c’è una parte di scenario politico rispetto al quale non voglio buttare adesso nessuno stigma però la scelta di campo dev’essere chiara. Forse c’è anche questo da capire sul Terzo Polo: se la loro scelta di campo sia il centrosinistra».