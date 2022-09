Meloni peggio di Vox: "Nella morra cinese della sinistra, clandestino batte donna violentata"

globalist

2 Settembre 2022

L’ex missina Giorgia Meloni continua a usare i suoi toni reazionari da estrema destra, dimenticando che – semmai – è lei che ignora le donne se vittime di italiani. Basta vedere i suoi social.

Ieri a Perugia ha ridetto la stessa cosa già pronunciata un anno fa a Rapallo per la presentazione del suo libro “Io sono Giorgia” intervistata da Mario Giordano: “In morra cinese sinistra, clandestino batte donna violentata”.

Spiegando: “Quella della sinistra è una specie di morra cinese, si sono incartati. La sinistra combatte la violenza contro le donne, però nei casi in cui responsabile della violenza è un immigrato non se ne parla più. Quindi nella morra cinese della sinistra immigrato batte donne violentata”.

Qualcuno ha cercato di far credere che Giorgia Meloni, nota in tutto il mondo per quel lugubre e reazionario discorso a Vox, non è la vera Giorgia Meloni, ma che in quella occasione si fosse solo lasciata un po’ andare.

E invece no. La vera Giorgia Meloni è quella di Vox, mentre il resto è un tentativo di mascherarsi come semplice conservatrice (lo stesso simbolo della Fiamma dei post fascisti del Msi è reazionario).

Interviene la senatrice del Pd Simona Malpezzi postando lo screenshot di questa orrenda dichiarazione e commenta: «La scelta delle parole svela molto di chi le pronuncia: potrà fare la finta moderata per le cancellerie internazionali, ma Giorgia Meloni rimane sempre questa. Il suo vero volto è quello del comizio di Vox».

Anna Ascani, sottosegretaria Mise e Vicepresidente del Pd: “Meloni è tornata quella di Vox. Fine della farsa. Prima la ‘morra cinese tra clandestino e donna stuprata’, poi l`occhiolino ai novax. E non si è mai scusata per aver pubblicato il video di uno stupro per qualche click. Altro che pronta per fare la Premier. Non caschiamoci”.

«Giorgia Meloni ha superato la soglia della decenza del dibattito politico, dichiarando che `nella morra cinese della sinistra, clandestino batte donna violentata´ , immagino quanto a solidarietà. Parla proprio Meloni che deve ancora chiedere scusa per la pubblicazione del video della violenza subita da una donna a Piacenza. Non ci sono parole per la continua strumentalizzazione della violenza maschile contro le donne, usata solo per agitare il tema dell’immigrazione». Lo dice in una nota Cecilia D’Elia, responsabile Pari Opportunità nella Segreteria Pd e Portavoce della Conferenza delle Donne democratiche.