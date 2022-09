Giovanissima tiktoker risponde ai politici: "Non siamo così stupidi, sparite da questo social, tanto non vi voteremo"

globalist

2 Settembre 2022 - 14.35

Emma Galeotti è una giovanissima tiktoker che ha risposto con ironia alle recenti apparizioni in campagna elettorali di molti politici. “Non è che siamo così stupidi che ci basta un video su titkok per votarvi”, ha dichiarato la giovane che – evidentemente contrariata dalla comunicazione social degli ‘anziani’ leader di partito – ha voluto dire la sua a nome della generazione Z, bersaglio della campagna elettorale in corso. “Vi mettiamo like – ha suggerito ai politici “boomer” – solamente per prendervi in giro”. “Se ci volete intrattenere va benissimo – ha concluso – ma non perdete tempo perché potreste fare molto altro”