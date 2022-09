Enrico Letta: "Anche il Pd è su Tik Tok ma per noi è una cosa seria"

globalist

2 Settembre 2022 - 14.12

“Il Pd è su Tik Tok, abbiamo deciso di farlo non in modo ridicolo ma in modo serio, perché Tik Tok è una cosa seria”, ha detto poi Letta in merito alla recente iscrizione del Pd sul social network cinese. “Abbiamo deciso di farlo – ha sottolineato – con Alessandro Zan, che ieri ha fatto un’uscita su Tik Tok che è stata un successo enorme. Questo social media non è solo un luogo di cabaret o di varietà ma una piattaforma in cui si parla con persone, i più giovani, che vogliono sentire degli impegni seri e chiari”.

“I sondaggi dicono che stiamo per stravincere”, ha detto ieri Salvini, durante un punto stampa davanti alla Statale di Milano, commentando gli ultimi sondaggi che vedono il Movimento 5 Stelle raggiungere il Carroccio. “Il centrodestra avrà due terzi dei seggi. Quindi il M5S e Pd sanno che perdono”, ha aggiunto. “A me interessa che il centrodestra vinca, quanto prendono M5S e Pd mi interessa men che zero. Io ho voglia di governare questo Paese”, ha aggiunto Salvini.

