Bonaccini a Salvini: "Mi tira in ballo perché è in difficoltà con il mondo reale"

2 Settembre 2022 - 18.36

Elezioni politiche, tutti tirano in ballo Bonaccini, come se lui fosse il capofila di chissà quale macchinazione.

«Salvini parla di me perché è in difficoltà nella competizione con la Meloni e nel rapporto col mondo reale, che non gli perdona di aver sfiduciato il governo nel momento della più grave crisi energetica che l’Italia ricordi».

Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dopo che questa mattina il leader leghista, a Bologna per un impegno elettorale, aveva tirato in ballo il presidente dell’Emilia-Romagna dicendo che «sta cercando di far le scarpe a Letta e quindi è lì che gufa sperando che il Pd perda».

Bonaccini ha replicato dicendo che Salvini «deve far dimenticare alle imprese e alle famiglie di aver fatto cadere il governo, nel momento in cui le bollette sono alle stelle e la speculazione si mangia i risparmi degli italiani. Si spieghi con loro, anziché polemizzare con me. È sempre il benvenuto in Emilia-Romagna – ha concluso – ma lasci perdere polemiche da campagna elettorale e se cerca la rissa ha sbagliato indirizzo. O campanello». Riferimento, quest’ultimo, a quando Salvini durante la campagna elettorale per le elezioni regionali del 2020 citofono’ in una abitazione del Pilastro chiedendo se qualcuno spacciava.