Salvini: "È passata l'epoca dei tecnici, chiediamo la fiducia per la buona politica"

1 Settembre 2022 - 17.17

Salvini è tornato quello dei pieni poteri e nonostante i disastri commessi dalla destra pensa che la sua e quella dei suoi alleati sia ‘alta politica’.

«È passata l’epoca dei tecnici. Noi chiediamo la fiducia agli italiani per la buona politica con la `p´ maiuscola. Ci prendiamo le nostre responsabilità. La Lega ha sempre mantenuto gli impegni presi. È tempo che la buona politica ne risponda. Io non vedo l’ora che arrivi il 26 settembre».

Così il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa di fronte alla facoltà di medicina dell’Università Statale di Milano.

Ai cronisti che gli chiedono se sia prematuro indicare sin da ora alcuni ministri, Salvini afferma: «Sicuramente», tuttavia «avere due o tre nomi a rappresentare gli italiani prima del voto, secondo me, sarebbe utile per la scelta dei cittadini soprattutto in alcuni ministeri importanti. Penso agli Esteri, all’Economia, alla Giustizia. Però giustamente prima bisogna vincere le elezioni. Anche perché c’è ancora molta gente indecisa».