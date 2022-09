Fratoianni rivendica l'alleanza con il Pd: "La priorità è contrastare una destra pericolosa"

globalist

1 Settembre 2022 - 18.48

Preroll

I duri e puri ci sono ovunque. O noi o il diluvio. Per questo Fratoianni ha dovuto portare avanti una battaglia politica per portare Sinistra Italiana in un’alleanza con i Democratici e Progressisti. Ma il Rosatellum è questo: ci fosse il proporzionale ognuno potrebbe tranquillamente votare per chi vuole, Ma con i collegi? «Difendo la scelta di allearmi con il Pd perché viviamo una fase cruciale della vita pubblica del Paese e non possiamo disperdere neppure un voto per frenare l’avanzata di questa destra».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, oggi a Pisa alla presentazione dei candidati nel collegio pisano dell’alleanza Sinistra Italiana-Europa Verde Verdi e Possibile.

Middle placement Mobile

«Il 26 settembre comincerà un’altra partita in Parlamento – ha sottolineato – e noi manterremo fede agli impegni presi con gli elettori così come abbiamo sempre fatto in questi anni anche quando eravamo da soli in Parlamento a mantenere questa coerenza su diritti e valori. Ora la priorità, anche in virtù di una legge elettorale pessima, è contrastare Meloni, Salvini e Berlusconi: una destra pericolosa per l’Italia, che vuole la flat tax e i blocchi navali e che se ne frega delle tante diseguaglianze che già affliggono il nostro Paese».