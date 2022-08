Rosa Russo Iervolino smentisce la sua morte: "Ho solo un po' di mal di schiena"

globalist

31 Agosto 2022

Rosa Russo Iervolino è al centro della più classica fuga di fake news, con la notizia della sua presunta morte che è diventata virale nel giro di pochi minuti. In realtà, l’ex sindaco di Napoli sta bene, come ha confermato la figlia Francesca.

«Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone… napoletanamente facciamo le corna!!!». Così, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Francesca Russo commenta la falsa notizia della morte di sua madre, l’ex ministro dell’Interno ed ex sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino, apparsa questa mattina su diversi organi di stampa.

La smentita di Rosa Russo Iervolino

“Sto bene, non c’è male, ho solo un po’ di mal di schiena. Stamattina ho ricevuto un sacco di telefonate, ho pensato che fosse successo qualcosa a qualcuno e invece non era successo niente”, ha proseguito.